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Kachka
Стали известны подробности о суперкаре BYD YangWang U9, умеющему прыгать на 3-х колесах
Удивительные маневры получаются благодаря уникальному шасси машины.

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Создатели автомобиля YangWang U9 раскрыли дополнительные подробности в преддверии его официального дебюта, намеченного на 25 февраля. Свежие подробности касаются в основном силового агрегата, шасси и кузова этого автомобиля, известного своей удивительной стремительностью и маневренностью.

Под капотом YangWang U9 находятся четыре электромотора TZ220XYAK, разработанные компанией BYD. Каждый электродвигатель развивает пиковую мощность 240 кВт (эквивалентно 322 лошадиным силам), в результате чего общая мощность суперкара составляет 960 кВт (или 1287 лошадиных сил). Представители YangWang подчеркнули, что максимальный крутящий момент системы достигает 1680 Нм при 21 000 об/мин, что позволяет YangWang U9 разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 2 секунды.

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YangWang утверждает, что в U9 применен передовой в мире U-образный дизайн двигателя, стратегически разработанный для снижения центра тяжести автомобиля. Кроме того, использование постоянных магнитов, устойчивых к высоким температурам и размагничиванию, повышает эффективность двигателя, выдерживая температуру до 200°C.

Оснащенный шасси DiSus-X, YangWang U9 не только демонстрирует свои уникальные "танцевальные" и прыжковые способности, но и обещает превосходную управляемость, точное торможение без задирания носа и быстрый разгон без отрыва передней части. В случае отсутствия колеса система подвески DiSus-X может обеспечить движение автомобиля на трех колесах благодаря возможности поднимать каждую ось со скоростью 500 мм/с, чему способствует надежная 36 кВт мощность платформы 800 V.


#китай #автомобили #машины
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