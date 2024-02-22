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Kachka
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые уже получили HyperOS
Для некоторых моделей она пока что в бета-версии.

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Компания GSMChina подсчитала количество вариантов смартфонов Xiaomi, уже оснащенных программным обеспечением HyperOS. Учитывая гаджеты Redmi и Poco, их количество составляет 48 различных моделей. 

Полный список гаджетов, получивших обновление HyperOS, актуальный на 22 февраля (включая три планшета серии Xiaomi Pad 6), включает в себя:

  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 12X (эксклюзивно для Китая)
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12T Prо
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE (эксклюзивно для Китая)
  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi MIX Fold 2
  • Xiaomi Civi 3
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi K50
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi K50 Pro
  • Redmi K50 Gaming
  • Redmi Note 11
  • Redmi Note 11 Pro 4G
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G (эксклюзивно для Китая)
  • Redmi 12
  • Redmi 12C
  • Redmi 12 5G
  • Redmi Note 12
  • Redmi Note 12 NFC
  • Redmi Note 12 5G
  • Redmi Note 12 Pro 4G
  • Redmi Note 12 Pro 5G
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 13 5G (эксклюзивно для Китая)
  • Redmi Note 13 Pro 5G (эксклюзив для Китая)
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G (эксклюзивно для Китая)
  • Xiaomi Pad 6
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Max
  • Poco F5 Pro
  • Poco F5
  • Poco X5 Pro 5G
  • Poco X5 5G
  • Poco M5
  • Poco F4 GT

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Создатели списка подчеркивают, что для многих моделей прошивка остается доступной исключительно в виде бета-версии, доступной только участникам инициативы ранней оценки Mi Pilot.

#смартфоны #xiaomi #redmi #poco #miui #hyperos
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