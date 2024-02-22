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Компания GSMChina подсчитала количество вариантов смартфонов Xiaomi, уже оснащенных программным обеспечением HyperOS. Учитывая гаджеты Redmi и Poco, их количество составляет 48 различных моделей.
Полный список гаджетов, получивших обновление HyperOS, актуальный на 22 февраля (включая три планшета серии Xiaomi Pad 6), включает в себя:
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12X (эксклюзивно для Китая)
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Prо
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (эксклюзивно для Китая)
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi Civi 3
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K50
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50 Gaming
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11 Pro 4G
- Redmi Note 11 Pro+ 5G (эксклюзивно для Китая)
- Redmi 12
- Redmi 12C
- Redmi 12 5G
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 NFC
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 13 5G (эксклюзивно для Китая)
- Redmi Note 13 Pro 5G (эксклюзив для Китая)
- Redmi Note 13 Pro+ 5G (эксклюзивно для Китая)
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max
- Poco F5 Pro
- Poco F5
- Poco X5 Pro 5G
- Poco X5 5G
- Poco M5
- Poco F4 GT
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Создатели списка подчеркивают, что для многих моделей прошивка остается доступной исключительно в виде бета-версии, доступной только участникам инициативы ранней оценки Mi Pilot.