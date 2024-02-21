Никаких побочных эффектов пока что нет.

Илон Маск, основатель компании Neuralink, объявил, что первый человек, получивший от компании имплантат с мозговым чипом, полностью восстановился и способен управлять компьютерной мышью исключительно с помощью своих мыслей. Маск поделился этой новостью в социальных сетях на платформе X, выразив удовлетворение прогрессом и заверив, что пациент пока не испытывает никаких негативных побочных эффектов.

Теперь внимание будет сосредоточено на расширении функциональности имплантированного чипа, а усилия будут направлены на увеличение количества кликов мышью, достигаемых с помощью мысленных команд. Однако в ответ на запрос Reuters компания Neuralink не смогла сразу же предоставить более подробную информацию об этой разработке.

реклама

Компания Neuralink добилась значительного успеха после того, как в сентябре получила разрешение на проведение испытаний на людях и в прошлом месяце успешно провела процедуру имплантации первому испытуемому. Процедура включает в себя использование роботизированной системы для точного размещения имплантата интерфейса мозг-компьютер в области мозга, отвечающей за намерение двигаться. Основная цель - дать людям возможность манипулировать компьютерными периферийными устройствами, такими как курсоры или клавиатуры, с помощью мозговой активности.

Илон Маск рассматривает Neuralink как новаторскую инициативу, способную произвести революцию в медицине, стремясь упростить процесс имплантации чипов для лечения различных заболеваний, включая ожирение, аутизм, депрессию и шизофрению. Несмотря на свой многообещающий потенциал, компания Neuralink столкнулась с проблемами безопасности: появились сообщения о нарушениях законодательства, включая штрафы за несоблюдение правил транспортировки опасных материалов, о чем говорится в недавнем расследовании Reuters.