Включая, возможно, рыбалку и "Орлиный глаз".

Разработчик, работающий на PlayStation, подтвердил западным изданиям, что некоторые функции из Red Dead Redemption 2 будут включены в GTA VI.

Red Dead Redemption 2 широко известна как одна из лучших игр с открытым миром, установившая эталон тщательной детализации, с которым последующим играм было сложно сравниться. Однако предстоящий в следующем году релиз GTA 6 должен превзойти своего предшественника, обещая впечатления, которые, по мнению энтузиастов, оправдают затянувшееся ожидание, особенно если последние утечки и предположения окажутся правдой.

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По заявлению разработчика, связанного с PlayStation, GTA 6 позаимствует различные элементы из Red Dead Redemption 2. В частности, одной из таких особенностей является "Орлиный глаз" – механика, позволяющая игрокам различать объекты и людей в игровом мире, а также помогающая выслеживать животных во время охоты. Хотя степень важности охоты в игровом процессе GTA 6 остается неясной, спекуляции также предполагают включение в игру мини-игры о рыбалке, в которую, возможно, будет интегрирована механика Eagle Eye для дополнительной глубины погружения.

Более того, система взаимодействия с NPC, известная своими иммерсивными качествами в Red Dead Redemption 2, должна появиться и в GTA 6. Если в GTA 5 взаимодействие с неигровыми персонажами было в некоторой степени доступно, то в Red Dead Redemption 2 расширенные возможности обеспечили более богатую палитру для взаимодействия с игроками. Ожидается, что игроки будут взаимодействовать с разнообразными NPC на улицах Vice City, включая крайне эксцентричных и даже агрессивно настроенных личностей.

Несмотря на новые сведения, неуловимая дата релиза остается нераскрытой, а в качестве сроков называется лишь 2025 год.