Карта будет доступна только на китайском рынке.

Компания XFX готовится представить свежую модель видеокарты, построенную на архитектуре RDNA3, впервые продемонстрировав инновационную систему охлаждения в белом цвете. Этот шаг соответствует текущей тенденции на рынке, когда большинство популярных дизайнов теперь включают в себя подвариант, выполненный в контрастной цветовой гамме.

В качестве дебюта белого дизайна в серии XFX выбрала модель Radeon RX 7800 XT. Если ранее компания XFX уже пробовала использовать белый дизайн видеокарт в модели Radeon RX 6750 Snow Wolf, то в серии RX 7000 такая эстетика появляется впервые.

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Похоже, что новая модель полностью основана на существующей RX 7800 XT Speedster QICK 319 Core Edition. Эти модели QICK воспринимаются как более бюджетная альтернатива серии MERC, лишенная заводского разгона и серебряных акцентов вокруг вентиляторов и задней панели.

Карта оснащена полноценным графическим процессором Navi 32, включающим 3840 потоковых процессоров и 16Gb памяти GDDR6. Кроме прочего, ускоритель оснащен тремя вентиляторами и 2,5-слотовым дизайном, для оптимальной работы ей требуются два 8-контактных разъема питания.

Визуально похожая, но заметно более медленная белая версия карты XFX дебютировала одновременно с выпуском варианта RX 6750 GRE 10Gb. Модель Snow White, доступна исключительно на китайском рынке и не поступает в глобальную продажу.