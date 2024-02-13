До халвинга осталось всего 66 дней.

В течение последних двух недель первая криптовалюта демонстрировала значительный рост, и эта тенденция сохранилась и на текущей неделе. Вчера вечером главная криптовалюта мира достигла нового значимого рубежа – 50 000 долларов. Впоследствии произошла небольшая коррекция курса, и он опустился примерно до 49 800 долларов; тем не менее, он по-прежнему находится вблизи важной психологической отметки.

В течение вчерашнего дня биткоин показал заметный рост – на 3,5-4,7%, что является значительным увеличением, учитывая рост на 12,2%, наблюдавшийся на предыдущей неделе. В то же время в ТОП-10 криптовалют Ethereum продемонстрировал дневной рост почти на 4,5%, а Cardano – на 3,9%.

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За последние 24 часа криптовалютный рынок вырос на 3,3%, достигнув общей оценки в 1,8 трлн долларов. Этот всплеск во многом объясняется ростом стоимости биткоина. Среди аналитиков и экспертов криптовалютной индустрии существует предположение, что биткоин может установить новые рекордные значения в преддверии предстоящего халвинга, запланированного через 66 дней. Исторически после этого стоимость биткоина растет на более чем 20%.