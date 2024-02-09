Государственные управления США тщательно обдумывают возможные последствия.

Управление энергетической информации США (EIA) ввело новое требование к крупным коммерческим криптовалютным майнинговым компания: отныне они обязаны раскрывать информацию о потреблении электроэнергии. Этот шаг является частью более широкой стратегии, направленной на контроль криптовалютного майнинга в связи с его значительным потреблением энергии. На начальном этапе EIA собирает данные, но в будущем планирует использовать эту информацию для разработки нормативных актов, направленных на майнеров. Это событие произошло после недавнего исследования, о котором первоначально сообщило издание Inside Climate News, согласно которому на майнинг криптовалют приходится около 2,3% энергопотребления США.

По словам аналитика Джо ДеКаролиса, агентство продолжит изучать и сообщать об энергетических последствиях, связанных с деятельностью по добыче криптовалют.

реклама

Результаты независимых исследований свидетельствуют о значительном расширении операций по добыче криптовалют в Соединенных Штатах за последние годы: на эти операции теперь приходится от 0,6 до 2,3% общего потребления электроэнергии в стране. В перспективе общее потребление энергии всеми американскими криптодобытчиками сопоставимо с годовым потреблением электроэнергии в штатах Юта или Западная Вирджиния. В глобальном масштабе только майнинг биткоина потребляет примерно от 0,2 до 0,9% мирового спроса на электроэнергию, что эквивалентно потреблению целых стран, таких как Греция или Австралия. Растущие потребности индустрии биткоина в электроэнергии обусловлены усложнением алгоритма майнинга.