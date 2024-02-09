Также сейчас идёт разработка PlayStation 5 Pro.

Как сообщают инсайдеры, Sony будет стремиться позиционировать PlayStation 6 как вершину мощности консоли своего поколения, демонстрируя готовность инвестировать необходимое время и ресурсы для достижения этой цели.

Последние материалы RedGaming Tech проливают свет на планы Sony в отношении ее грядущих игровых систем, в том числе на предполагаемую PlayStation 5 Pro. Хотя Sony еще не представила официальную версию этого обновления, есть основания полагать, что разработка идет полным ходом, о чем свидетельствует распространение программ совместимости среди сторонних студий.

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Что касается PlayStation 6, то Sony активно занимается ее разработкой уже около года, при этом ключевые характеристики, такие как процессор и оперативная память, все еще находятся на стадии уточнения. Как сообщает RedGaming Tech, ведутся переговоры с партнерами по разработке, причем упор делается на использование технологий AMD. Примечательно, что это отход от предыдущей практики Sony, когда на этапе разработки PlayStation 5 использовались различные производители, включая NVIDIA.

Несмотря на то, что точные аппаратные спецификации остаются неизвестными, Sony по-прежнему стремится сделать PlayStation 6 воплощением игрового мастерства в своей эпохе, прогнозируя релиз в 2028 году. Стратегия компании по достижению этой цели направлена на активизацию усилий в таких областях, как трассировка лучей, трассировка путей, машинное обучение и интеграция ИИ, особенно в части взаимодействия с NPC, для создания инновационного и захватывающего игрового опыта.