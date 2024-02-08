Спустя месяцы обучения стратегия себя оправдала.

Критики искусственного интеллекта утверждают, что на ранних стадиях развития технология слишком непредсказуема, и приводят в качестве доказательства случаи, когда основанные на ИИ большие языковые модели выдают ошибочные результаты. Однако недавно один технологически подкованный пользователь из России использовал GPT-4 от OpenAI для успешного поиска совместимых пар в популярном приложении для знакомств Tinder.

После расставания в 2021 году Александр Жадан начал активно искать романтические связи в Москве и Санкт-Петербурге, но постоянно сталкивался с разочарованиями. В 2022 году Жадан получил доступ к API GPT-3 от OpenAI и создал бота, запрограммированного на то, чтобы смахивать вправо на анкеты, содержащие не менее двух фотографий.

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Используя GPT-3 API, бот Жадана вступал в разговоры с потенциальными собеседницами автономно, следуя подсказкам, чтобы постепенно предлагать свидание, не проявляя при этом излишнего рвения. Поначалу такой подход оказался неэффективным, так как LLM часто не запоминал важную информацию из предыдущих сообщений, что приводило к неловкому взаимодействию.

Успехи Жадана в сфере знакомств значительно улучшились с появлением ChatGPT, который обладал расширенными возможностями памяти. Доработав разговорный стиль модели и внедрив фильтры, предотвращающие распространение непристойного контента, Жадан добился лучших результатов. Для более эффективной работы пользователь обучил своего бота на наборе данных из более чем 4000 профилей, к которым он ранее проявлял интерес, используя Torchvision наряду с веб-итерацией Tinder.

Благодаря тщательной фильтрации и таргетингу Жадан успешно вступил в контакт со значительной частью понравившихся ему анкет, что привело к многочисленным свиданиям. Он еще больше оптимизировал свою стратегию, попросив ChatGPT обобщить взаимодействие с каждым собеседником в Tinder и Telegram, а также создать профили для людей, с которыми он в итоге встретился лично.

В следующей итерации своего бота для знакомств пользователь интегрировал Google Calendar и Telegram с GPT-4, что позволило боту автономно планировать свидания. Результат оказался поразительным: Жадан собрал тысячи совпадений на Tinder и ежедневно ходил на свидания, пока не нашел совместимость с Кариной, своей нынешней партнершей.