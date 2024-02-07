Вероятнее всего, игра перейдёт на модель free-to-play.

По словам трех источников Reuters, знакомых с ситуацией, китайская компания Tencent Holdings приступила к созданию мобильной версии высоко оцененной консольной ролевой игры Elden Ring в рамках своего стремления вдохнуть новую жизнь в стареющее портфолио игр.

Ведущая мировая игровая компания по объему выручки приобрела лицензионные права на Elden Ring у FromSoftware в 2022 году и собрала команду из нескольких десятков человек, чтобы начать работу над прототипом. Эта инициатива совпала с приобретением Tencent 16% акций японского разработчика игр в том же году. Однако, как сообщают источники, прогресс на этом фронте был относительно вялым.

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На начальном этапе Tencent не сообщала о своих намерениях разработать мобильную версию игры. Elden Ring, совместная работа автора "Игры престолов" Джорджа Р. Р. Мартина и опытного дизайнера игр Хидетаки Миядзаки, погружает игроков в захватывающее приключение, сражаясь с легендарными существами в фантастическом царстве.

Дебютировав в 2022 году с розничной ценой в 60 долларов, игра собрала около 20 млн проданных экземпляров в первый же год своего существования, закрепив за собой позицию второй самой продаваемой игры в мире за тот период. Среди ее поклонников – миллиардер Элон Маск.

Хотя Elden Ring задумывалась как премиальное предложение с фиксированной ценой, Tencent планирует превратить ее в модель free-to-play, дополненную транзакциями в приложении, подобно успешной формуле, которую использовал ее китайский конкурент miHoYo с Genshin Impact.