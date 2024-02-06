Новый Vision Pro от Apple стоит меньше.

Пару дней назад в Китае был официально представлен необычный игровой ноутбук Predator Tomahawk от Acer.

Под гладким корпусом ноутбука скрывается процессор Intel Core i9-14900HX с впечатляющими 24 ядрами и 32 потоками, работающий на частоте до 5,84 ГГц, а также грозный графический процессор NVIDIA Geforce RTX 4090 Laptop. По цене $2 800 за 16-дюймовый вариант и $3 600 за 18-дюймовый, эта мощная машина обещает первоклассную производительность на рынке.

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Его возможности подпитываются 32Gb оперативной памяти DDR5 и вместительным твердотельным накопителем PCIe 4.0 объемом 2Tb, дополненным двумя слотами M.2 для расширения хранилища по желанию пользователя. Для поддержания температуры в ноутбуке используется передовая система охлаждения, состоящая из 5 тепловых трубок, высокопроизводительного вентилятора, теплопроводящего материала из жидкого золота и паровой камеры.

Вариант Tomahawk 18 может похвастаться широким 18-дюймовым дисплеем MiniLED с соотношением сторон 16:10, 1000 секций подсветки, разрешением 2560x1600р, частотой обновления 250 Гц, временем отклика 3 мс, полным охватом цветовой палитры DCI-P3 и яркостью 1000 кд/м².