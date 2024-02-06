Официальной даты выхода до сих пор нет.

Предзаказы на GTA VI уже доступны на некоторых сайтах, и цены на них непомерно высоки, особенно учитывая отсутствие официальной даты выхода игры.

Rockstar Games решила не раскрывать конкретную дату выхода GTA VI, предпочтя вместо этого туманно указать на то, что игра выйдет где-то в 2025 году. Несмотря на попытки фанатов строить догадки о потенциальном сроке выхода, отсутствие официального подтверждения от Rockstar оставляет всех в неведении.

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В преддверии выхода второго трейлера GTA VI, который, как ожидается, прольет больше света на особенности игры и дату ее выхода, многие выразили удивление по поводу доступности предварительных заказов по завышенным ценам.

Например, один из вариантов предзаказа предлагает ключ к игре на нераскрытую дату релиза по завышенной цене в $139. Смысл тратить столь значительную сумму на предзаказ вызывает недоумение, особенно когда игра, скорее всего, будет доступна по стандартным ценам после начала официальных предзаказов.

Было много предположений относительно возможной цены GTA VI. Многие ожидают, что цена будет типичной для других ААА-тайтлов, но некоторые полагают, что масштаб и амбиции игры могут оправдать более высокую цену.

GTA VI выйдет на Xbox Series X/S и PlayStation 5 сразу после запуска. Пользователям ПК придется ждать порта игры, как и в случае с GTA V.