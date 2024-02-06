Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Первые неофициальные предзаказы на GTA 6 предлагают приобрести игру за $140
Официальной даты выхода до сих пор нет.

реклама

Предзаказы на GTA VI уже доступны на некоторых сайтах, и цены на них непомерно высоки, особенно учитывая отсутствие официальной даты выхода игры.

Rockstar Games решила не раскрывать конкретную дату выхода GTA VI, предпочтя вместо этого туманно указать на то, что игра выйдет где-то в 2025 году. Несмотря на попытки фанатов строить догадки о потенциальном сроке выхода, отсутствие официального подтверждения от Rockstar оставляет всех в неведении.

реклама

В преддверии выхода второго трейлера GTA VI, который, как ожидается, прольет больше света на особенности игры и дату ее выхода, многие выразили удивление по поводу доступности предварительных заказов по завышенным ценам.

Например, один из вариантов предзаказа предлагает ключ к игре на нераскрытую дату релиза по завышенной цене в $139. Смысл тратить столь значительную сумму на предзаказ вызывает недоумение, особенно когда игра, скорее всего, будет доступна по стандартным ценам после начала официальных предзаказов.

Было много предположений относительно возможной цены GTA VI. Многие ожидают, что цена будет типичной для других ААА-тайтлов, но некоторые полагают, что масштаб и амбиции игры могут оправдать более высокую цену.

GTA VI выйдет на Xbox Series X/S и PlayStation 5 сразу после запуска. Пользователям ПК придется ждать порта игры, как и в случае с GTA V.

#игры #rockstar games #rockstar #gta 6 #gta #grand theft auto 6 #grand theft auto #предзаказы
+
Написать комментарий (0)
Microsoft отказалась от производства консоли Xbox Elite
The Verge: Microsoft планирует выпустить Indiana Jones and the Great Circle на PlayStation 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине объявили о "кризисных действиях" на заводе "Арселор Миттал" после российских ударов
18
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
25
В Сети появились спецификации HEDT процессоров Intel Xeon W3500 и W2500
+
Eurasian Times: Россия своим ПАК ДА бросила вызов США с их бомбардировщиком B-21 Rider
6
Digma представила на рынке РФ свой первый неттоп
4
Астрономы обнаружили в соседней планетарной системе потенциально пригодную для жизни суперземлю
+
Обновлённый российский Ту-214 совершил первый полёт с пассажирами
3
Украинский журналист Бутусов заявил о "северном прорыве" и критической ситуации для ВСУ в Авдеевке
+
Что может случится на крипторынке в феврале
1
Автор полноценной No VR версии Half Life Alyx опубликовал новое видео
5
В ВСУ заявили, что предназначенные для Украины истребители F-16 будут снаряжены ракетами с дальностью до 500 километров
1
Технический специалист Apple заявил, что нагревание iPhone 15 Pro является «ожидаемым поведением»
2
"Изделие 305" получит новый уровень огневого могущества и будет доработано по пожеланиям военных
1
В Конгрессе заявили о подвижках в голосовании о выделении помощи Израилю, про Украину речи не идёт
+
«Дом с Алисой» получил полезное обновление
+
Китайские дельцы покупают готовые ПК и вынимают из них RTX 4090 для дальнейшей перепродажи
3
Китайские солнечные панели угрожают банкротством производителям такого оборудования в ЕС
1
Анонсирована стратегия «Передний край» о противостоянии России и США в антураже современной войны
+
Украинское Минцифры: "Дия" не справилась с трафиком из-за "Евровидения"
+
Исследователь Bloomberg рассказал об успехе BTC ETF
+

Популярные статьи

Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
65
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
31
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
17
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
110
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
93
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
58
ТОП-7 игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
5
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
186
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+

Сейчас обсуждают

Камаз Отходов
16:30
Это ты с компашкой идиотов у всех в чс )
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Johan_888
16:29
Пусть так, но оно работает без заморочек, и меня это устраивает.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Камаз Отходов
16:28
Юмор уровня хромосомо даунито. Болеешь?
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Serezhka
16:26
Я тебя уже обоссал, обсыхай.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Serezhka
16:26
Дебилушка опущенный, глянь что я писал в самом начале - у меня системы из обоих лагерей, я могу себе это позволить. Это такие недалёкие как ты купят что-то одно и потом вслепую топят за свой выбор, ни...
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Александр Ушаков
16:25
Только на Авито за них просят как за новую. Ведь он её в майнинг в 3 раза дороже купил.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Serezhka
16:23
1) никогда не покупал самых дешёвых карт, поэтому утверждать не могу, хотя лежит в качестве затычки 1050Ти, снятая у клиента во время апгрейда, он просто подарил её 2) карты Хуанга вполне себе конкуре...
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
JM+
16:22
Только не в армии, а на флоте.
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
Hakuna Matata
16:22
Как этого душевнобольного в чс закинуть?
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Дмитрий Семеньков
16:21
5600xt сапфир пульс, 1,5 года игр, 1,5 года майнинга, 1,5 года игр после - работает по сей день и ничего такого из перечисленного не встречал Во времена майнинга, по лету, тупо оставил на 2 недели коп...
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем