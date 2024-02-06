Дизайн передней панели скрыт защитным чехлом.

Компания Nothing "раскрыла" планы по выпуску нового смартфона Nothing Phone 2a, обозначенного модельным номером AIN142. Просочившиеся в интернет изображения демонстрируют устройство, заключенное в специализированный корпус, скрывающий тонкости его дизайна.

Подтверждено, что этот смартфон оснащен двойной задней камерой. Согласно информации, полученной от инсайдера Абхишека Ядава, Nothing Phone 2a будет оснащен системой MediaTek Dimensity 7200 и 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

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Спецификации включают 8Gb оперативной памяти в сочетании со 128Gb встроенного хранилища, дополненного 32-мегапиксельной фронтальной камерой IMX615 и мощной основной камерой с двумя 50-мегапиксельными сенсорами. В качестве операционной системы для устройства выступит новейшая Nothing OS 2.5, построенная на базе Android 14.

Ожидается, что официальная презентация Nothing Phone 2a состоится на выставке Mobile World Congress (MWC) 2024, которая пройдет с 26 по 29 февраля, а цена смартфона составит около 400 долларов.

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Примечательно, что Абхишек Ядав, надежный инсайдер, ранее уже предоставлял точную информацию о смартфонах Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite задолго до их официального анонса.