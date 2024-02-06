Игре ещё предстоит пройти дальнейшую оптимизацию

Как сообщается, требовательность мода Grand Theft Auto San Andreas RTX Remix создает проблемы даже для таких производительных графических процессоров, как RTX 4080: карта с трудом поддерживает стабильные 60 кадров в секунду при разрешении 1440p (2K).

Недавно опубликованное сравнительное видео от MxBenchmark PC проливает свет на визуальные различия между оригинальной игрой и модифицированной версией RTX Remix, подчеркивая изнурительный характер трассировки пути в модификации. В первом сравнении частота кадров в игре значительно падает с примерно 300 FPS до чуть более 60 FPS в разрешении 1440p даже при включенном NVIDIA DLSS Quality. Учитывая, что мод RTX Remix, как и другие текущие проекты, остается незавершенным, очевидна необходимость дальнейшей оптимизации.

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Неудивительно, что GTA San Andreas RTX Remix представляет собой сложную задачу для графического процессора RTX 4080, напоминая трудности, с которыми столкнулась такая маломасштабная игра, как Max Payne в ее аналогичной модифицированной версии.

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Несмотря на высокие требования, невозможно отрицать впечатляющее визуальное преображение, которое обеспечивает Grand Theft Auto San Andreas RTX Remix. Это заставляет желать официального ремейка с использованием новейших технологий NVIDIA. К сожалению, официальный ремастер, включенный в Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, мягко говоря не оправдал ожиданий.