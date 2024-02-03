Новинка отличается минимальным энергопотреблением – около 70W против 130W у стандартной версии

Компания NVIDIA вчера негласно представила видеокарту GeForce RTX 3050 6Gb, которая заметно уменьшилась в размерах по сравнению со своим стандартным аналогом (8Gb). При этом выяснилось, что свежий релиз отстает по мощности от полноценной карты на значительные 20%.

Если вдаваться в подробности, то это означает, что классическая версия может похвастаться примерно на 25% более высокой производительностью. Однако, что интересно, фактическая разница в тестах колеблется в пределах 26-32%. Стоит отметить, что количество проведенных тестов на данный момент относительно ограничено.

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Анализируя результаты тестов, можно заметить, что подлинная частота GPU для новой итерации колеблется в районе 1620 МГц, в то время как обычная RTX 3050 превосходит имеет 1900 МГц. Несмотря на это, новинка отличается минимальным энергопотреблением – около 70W против 130W у стандартной версии, что соответствует заявленному уровню TDP. Чтобы получить полное представление о том, как RTX 3050 6Gb конкурирует с другими видеокартами в своем ценовом диапазоне, необходимо провести более обширное тестирование. Важно отметить, что рынок оценивает эту новинку примерно в 192 доллара в США и 180 евро в Европе.