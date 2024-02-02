Причины для тихого релиза RTX 3050 6Gb несколько туманны.

Компания NVIDIA незаметно, без официального анонса, представила свое последнее предложение – видеокарту GeForce RTX 3050 6Gb: она уже доступна для покупки. На европейском рынке цена колеблется в районе 180-190 евро, что соответствует предположениям о том, что ожидаемая в США цена в 180 долларов является точной.

От стандартной версии RTX 3050 6Gb отличается не только объемом памяти. Уменьшение шины со 128-битной до 96-битной приводит к снижению пропускной способности памяти – с 224 до 168 ГБ/с. Кроме того, количество ядер CUDA было уменьшено с 2560 до 2304, что сопровождается значительным снижением частоты ядра – от 1042 до 1470 МГц.

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Несмотря на эти изменения, TDP заметно снизился до всего лишь 70W, что избавляет от необходимости дополнительного питания и позволяет производителям выпускать версии чипов с пассивным охлаждением. Хотя конкретные показатели производительности пока не известны, предполагается, что модифицированная версия будет заметно отставать по производительности по сравнению со стандартным аналогом.

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Причины, побудившие NVIDIA выпустить такую карту, остаются несколько туманными. Предполагается, что это может быть стратегический ход, направленный на освобождение места для грядущей RTX 4050, что может привести к исчезновению с рынка обычной RTX 3050.