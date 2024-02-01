В год они имеют до 30 млн долларов.

Как сообщает издание Business Insider, новые предприятия в Австралии используют скрытый потенциал индустрии электронных отходов, получая значительную прибыль, причем некоторые из них зарабатывают до 85 000 долларов ежедневно, перерабатывая устаревшие электронные платы. Эта тенденция может получить дальнейшее развитие, учитывая, что, по оценкам, во всем мире в выброшенных печатных платах содержится драгоценных металлов на сумму 55-60 млрд долларов.

Рост количества электронных отходов становится серьезной экологической угрозой, бросающей тень на "здоровье" планеты. Более 50 млн тонн электронных устройств выбрасывается, причем значительная часть отправляется на переработку в развивающиеся страны, в частности в Индию. В ближайшее десятилетие ожидается обострение этого экологического кризиса, вызванного неутолимой жаждой новых телефонов, ноутбуков, игровых компьютеров, телевизоров и всего, что зависит от электроэнергии.

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Проблема усугубляется тем, что значительная часть электронных отходов остается неутилизированной, разлагаясь в гаражах, на свалках и городских улицах. В Соединенных Штатах на переработку поступает всего 15% от ежедневного объема электронных отходов.

Издание Business Insider изучило деятельность сборщиков металлолома и начинающих предприятий в Сиднее (Австралия), чтобы выяснить потенциальный доход от переработки электронных отходов. Выяснилось, что отдельные утилизаторы пока не могут обеспечить себе постоянный доход от переработки электронных отходов, но те, кто связан с более крупными организациями, особенно имеющие доступ к тяжелой технике, получают огромную прибыль.

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Например, полностью автоматизированная система, разработанная Mint Innovation, может похвастаться впечатляющим ежедневным доходом в 85 000 долларов от сырья, извлеченного из электронного мусора, что означает годовой доход в размере около 30 млн долларов.