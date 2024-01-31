Если слухи подтвердятся, это будет неслыханным проявлением щедрости.

Согласно предположениям, циркулировавшим ещё в прошлом году, инсайдеры намекали, что в грядущей линейке видеокарт AMD нового поколения не будет настоящих флагманов. Последние слухи, полученные от инсайдера Moore's Law Is Dead, подтверждают это утверждение, однако в этом откровении может быть и положительная сторона.

Инсайдер сообщает, что AMD старательно создавала сложнейший многочиповый флагманский GPU, основанный на архитектуре RDNA4. К сожалению, разработка этого амбициозного проекта была внезапно прекращена по разным причинам. Последующие слухи говорят о том, что новое поколение видеокарт AMD не будет представлять собой настоящий флагман, а сосредоточится на выпуске надежной среднебюджетной альтернативы. Предположения указывают на то, что карта будет позиционироваться наряду с RTX 4080 и RX 7900 XTX и будет стоить в диапазоне от 400 до 600 долларов.

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Даже при цене в 600 долларов это потенциальное предложение выглядит весьма убедительным и привлекательным. В перспективе это можно сравнить с тем, как если бы NVIDIA представила RTX 5070 по цене в 600 долларов в новом поколении, обеспечив паритет производительности с RTX 4080.

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Стоит напомнить, что в серии RX 5000 также не было по-настоящему флагманских видеокарт, но в тот период AMD так и не смогла представить вариант с аналогичным соотношением мощности и цены.