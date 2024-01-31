Их обвиняют в масштабном пиратстве.

Немецкая полиция провела операцию, в результате которой было изъято беспрецедентное количество криптовалюты. В частности, они конфисковали 50 000 биткоинов, которые в настоящее время оцениваются более чем в 2 млрд долларов, что стало рекордом для криптовалютных интервенций от государственных служб.

Дополнительную интригу этой операции придает ее связь с действиями более чем десятилетней давности. В тот период 50 000 биткоинов, о которых идет речь, имели ничтожно малую стоимость по сравнению с их нынешней ошеломляющей ценой. В центре внимания этой операции находятся два человека в возрасте 37 и 40 лет, подозреваемые в организации работы немецкого портала movie2k.to до мая 2013 года. Утверждается, что эти люди получали значительную прибыль от своей деятельности, которую затем конвертировали в криптовалюту.

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Примечательно, что сам портал movie2k.to по своей сути не был связан с криптовалютой, что отражает суть обвинений, выдвинутых против подозреваемых. Обвинения предполагают, что подозреваемые занимались незаконным коммерческим использованием материалов, защищенных авторским правом, что является интернет-пиратством. Платформа movie2k.to обвиняется в распространении более 880 000 несанкционированных копий фильмов и телесериалов в период с 2008 по 2013 год.