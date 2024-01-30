На данный момент результаты исключительно позитивные.

Илон Маск заявил, что Neuralink, его предприятие в области гуманитарных технологий, успешно интегрировало первый чип-имплантат в мозг одного из участников испытаний. Предприниматель заявил, что в воскресенье человек перенес хирургическую операцию по вживлению чипа и в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии.

Маск поделился в социальной сети X, которую он недавно приобрел, что предварительные данные свидетельствуют об обнадеживающем обнаружении шипов нейронов. В прошлом году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило испытания мозговых чипов Neuralink на людях после многочисленных тестов, проведенных на свиньях, овцах и обезьянах. Однако этот процесс тестирования вызвал критику со стороны групп по защите прав животных за предполагаемое жестокое обращение с ними.

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Размышляя о прошедших двух годах, соучредитель Neuralink Ди Джей Со сообщил изданию Bloomberg News в ноябре, что основное внимание было уделено разработке продукта, пригодного для использования человеком. Мозговой чип, оснащенный 1 000 электродов, призван обеспечить людям возможность беспроводного выполнения компьютерных функций путем простого обдумывания желаемых действий.

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В недавнем сообщении компания заявила о поиске людей с полным параличом всех конечностей в возрасте до 40 лет для участия в испытаниях. Процедура включает в себя удаление хирургом части черепа пациента, после чего в мозг вживляется робот высотой 7 футов по имени R1, который отвечает за имплантацию 64 нитей с электродами. Эти электроды запрограммированы на сбор данных о мозговой активности, связанной с намерениями двигаться.