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Kachka
NVIDIA может отложить запуск RTX 5000 и выпустить RTX 4090 Super или RTX 4090 Ti
Такое предположение высказали сразу два известных инсайдера.

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Существуют предположения, что выпуск графических карт NVIDIA RTX 5000, также известных как потребительское поколение Blackwell, может быть отложен до второго квартала 2025 года. Однако, чтобы восполнить этот потенциальный пробел, NVIDIA, похоже, рассматривает возможность выпуска усиленной версии флагмана RTX 4090.

По данным RedGamingTech, два источника намекнули на возможные задержки с запуском графических процессоров Blackwell нового поколения, что побудило NVIDIA изучить полигоны для тестирования варианта RTX 4090 Super. Это не совсем новый слух, так как ранее упоминалась видеокарта RTX 4090 Ti.

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Помимо RTX 4090 Super, есть слухи о возможном графическом процессоре RTX Titan. Оба этих GPU будут основаны на чипе AD102, который cейчас используется в RTX 4090.

Важно отметить, что в настоящее время данные планы находятся на стадии исследования и могут не реализоваться.

По слухам, спецификации RTX 4090 Super предполагают умеренное увеличение количества ядер CUDA, а именно на 1024 ядра. Хотя это может и не привести к существенной разнице в производительности, более значительное влияние окажет улучшение пропускной способности памяти за счет более быстрой VRAM.

По прогнозам RedGamingTech, обновление может обеспечить прирост производительности в среднем на 10% по сравнению с RTX 4090. Фактический прирост производительности будет варьироваться от игры к игре, на что влияет актуальность улучшений видеопамяти.

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Что касается более мощной RTX Titan, то она, как предполагается, будет оснащена дополнительными ядрами CUDA (на 1 792 больше, чем у RTX 4090) и удвоенным объемом VRAM – 48Gb, тогда как RTX 4090 Super, как ожидается, сохранит 24Gb.

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