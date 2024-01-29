Их будут размещать в блоке управления подушками безопасности.

В 1960-х годах в самолетах появилось важнейшее средство безопасности, известное как "чернй ящик", официально называемые бортовыми самописцами. Вопреки своему названию, эти устройства окрашены в ярко-оранжевый цвет для улучшения видимости и облегчения поиска. Интересным событием на горизонте является предстоящий мандат ЕС, который вступит в силу в конце этого года и потребует, чтобы все новые автомобили, реализуемые на территории Европейского союза, были оснащены аналогами "черных ящиков".

Начиная с июля 2024 года, каждый вновь зарегистрированный автомобиль в Европейском союзе обязан иметь в качестве стандартного компонента регистратор данных о происходящих событиях. Эта директива распространяется на легковые автомобили класса M1, способные разместить до восьми пассажирских мест наряду с местом водителя. Кроме того, коммерческие автомобили, относящиеся к классу N1, который включает пикапы и фургоны массой не более 3500 кг, также будут оснащены этим аналогом авиационного "черного ящика".

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Основное назначение этих устройств – помощь властям разбираться в точных деталях аварии.

Согласно официальной документации Европейской комиссии, "чёрный ящик" записывает и сохраняет скорость, торможение, положение и наклон автомобиля на дороге, а также реакцию встроенных систем безопасности. Кроме того, он оценивает функциональность системы экстренного вызова, известной как eCall, которая стала обязательной в ЕС в апреле 2018 года.

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Интеграция "чёрного ящика" в блок управления подушками безопасности обеспечивает его постоянную готовность, поскольку его нельзя отключить вручную. Активация происходит автоматически при срабатывании подушек безопасности. Кроме того, запись начинается по определенным сигналам, таким как выдвижение активного капота автомобиля или заметное изменение скорости в поперечном или продольном направлении.