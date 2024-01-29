Это самая большая контрабанда чипов в истории.

Таможенные органы Южной Кореи раскрыли крупную контрабанду 53 тысяч чипов общей стоимостью 11,6 млн долларов, что стало самым крупным задержанием контрабанды чипов на сегодняшний день. В ходе операции выяснилось, что стратегически важные чипы, использующие американские технологии, незаконно переправлялись через Корею в Китай. Примечательно, что в отличие от типичных операций, проводимых отдельными контрабандистами, в этой операции была замешана целая организация, известная как "Компания А", и все ее руководители предстали перед судом.

В период с августа 2020 года по август 2023 года "Компания А" легально закупала чипы американского производства и ввозила их в Южную Корею в рамках закона. Впоследствии часть этих чипов была тайно перевезена в Китай по воздуху 144 отдельными рейсами, минуя таможенную декларацию. Примечательно, что если предыдущие попытки контрабанды часто касались потребительских процессоров и графических процессоров, то в этой операции речь шла о чипах, предназначенных для преобразования аналоговых сигналов в цифровые. Из-за потенциальной возможности использования этих микросхем в разработке оружия массового поражения на их экспорт и импорт с 2020 года наложены ограничения.

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Несмотря на то, что закупки чипов можно было отследить, "Компания А" умело скрывала свою незаконную деятельность, встраивая ее в законный бизнес. Компания намеренно заказывала у авторизованных дистрибьюторов коммуникационных процессоров больше чипов, чем требовалось. Этот стратегический ход позволил им отвлечь внимание от части незаконных товаров.