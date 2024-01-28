Их возраст составляет менее 1 миллиарда лет.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба вносит значительный вклад в разгадку начальных этапов эволюции черных дыр в космосе. Недавние исследования, проведенные с помощью данных этой космической обсерватории, позволили обнаружить множество древних квазаров, появившихся в течение первого миллиарда лет существования Вселенной. Эти квазары, по сути, сверхмассивные черные дыры, обладают колоссальной массой – от миллионов до миллиардов солнечных масс.

Важнейшим этапом исследования стало тщательное изучение яркости и размеров черных дыр. Особую интригу для ученых представляют далекие квазары, которые в настоящее время кажутся нам тусклыми. Используя данные, полученные в ходе различных обзоров неба, исследовательская группа выделила 350 компактных галактик с красными смещениями, превышающими z=6. Анализ объектов с красными смещениями, превышающими z=6, позволяет ученым заглянуть в эпоху зарождения Вселенной, когда она находилась в зачаточном состоянии и только формировалась. Эти объекты имеют особое значение, поскольку способствуют расширению наших представлений об эволюции галактик и сверхмассивных черных дыр, зародившихся, когда возраст вселенной составлял менее миллиарда лет.

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Среди этих 350 галактик 64 оказались носителями квазаров, что свидетельствует об активной сверхмассивной черной дыре. Сравнив яркость, ученые определили массу и возраст черных дыр. Несмотря на скромный размер выборки в 64 галактики, ее оказалось достаточно для проведения моделирования, проливающего свет на эволюционную траекторию черных дыр.

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Исследователи установили, что ранние сверхмассивные черные дыры играли ключевую роль в образовании своих галактик и обладали массой до 10 миллионов солнечных масс, что весьма примечательно по сравнению с галактической массой всего в несколько миллиардов Солнц.