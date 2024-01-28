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Kachka
Новый драйвер для китайских карт Moore Threads S70 и S80 повышает производительность в играх на 20%
Тем не менее, этого всё ещё недостаточно.

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Компания Moore Threads выпустила свежий драйвер для своих игровых видеокарт MTT S70 и S80, которые на данный момент не могут составить конкуренцию лучшим видеокартам рынка. Последний драйвер, как утверждается, обеспечивает заметное повышение производительности в четырех играх, демонстрируя заметный 20%-й прирост в Grand Theft Auto V. Хотя это обновление драйвера, возможно, не соответствует уровню улучшений, наблюдавшихся в предыдущих релизах компании, оно представляет собой значительный подъем для ведущего китайского домашнего игрового GPU.

В центре внимания нового драйвера находится игра Grand Theft Auto V, в которой прирост производительности составил аж 20%. Кроме того, другие популярные игры, а именно Lost Ark, Valorant и Assetto Corsa, также получили примерно 10%-й прирост. Год назад, напомни, MTT S80 с трудом справлялся даже с картами начала 2010-х годов. Однако последовательные обновления драйверов постепенно сокращают разрыв, потенциально выводя карту на уровень, сопоставимый с современными GPU начального уровня, такими как RX 6400 и Arc A380.

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Драйвер не просто нацелен на повышение производительности, он также решает несколько давних проблем игровой графики Moore Threads с момента ее выпуска. Данное обновление решает самые разные проблемы: от сбоев и синих экранов до багов с рендерингом видео.

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Хотя аппаратное обеспечение, несомненно, играет решающую роль в играх, значение драйверов нельзя упускать из виду. Intel, еще один игрок на арене игровых видеокарт, был вынужден выпустить множество обновлений драйверов для оптимизации своих графических процессоров Arc. Как и Intel, Moore Threads, возможно, получит сопоставимый прирост производительности в будущем.

#intel #nvidia #видеокарты #китай #moore threads #moore threads mtt s80
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