Базовая комплектация новинки HX100G обойдется в $905.

Компания Minisforum расширила линейку компактных настольных компьютеров, представив новинку HX100G, отличающуюся сочетанием мощных CPU и GPU в корпусе объемом менее 3 литров.

В частности, Minisforum HX100G может похвастаться компактным объемом в 2,9 литра. Внутри него разместились 8-ядерный процессор Ryzen 7 7840HS с тактовой частотой 5,1 ГГц и графический ускоритель AMD Radeon RX 6650M, оснащенный 8Gb выделенной памяти GDDR6. Эта мобильная видеокарта отлично подходит для игр в разрешении Full HD, а также для выполнения таких комплексных задач, как редактирование видео и 3D-моделирование.

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HX100G от Minisforum оснащен двумя слотами для оперативной памяти DDR5, поддерживающими максимум 64Gb ОЗУ, и двумя портами M.2 для твердотельных накопителей, оба из которых имеют интерфейс PCIe 4.0.

Для поддержания оптимальных температур система охлаждения компьютера использует жидкий металл в качестве термоинтерфейса, оснащена двумя вентиляторами и 7 тепловыми трубками, три из которых предназначены для CPU, а четыре – для GPU.

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Minisforum HX100G предлагается по цене в 720 долларов в виде набора "сделай сам" и имеет различные конфигурации. Версия с 32Gb оперативной памяти и SSD на 1Tb стоит 905 долларов, а вариант с удвоенным объемом ОЗУ – уже 995 долларов.