Исторически цена криптовалюты поднимается после халвинга.

Днем 23 января основная цифровая валюта продемонстрировала падение, достигнув минимума в 39 500 долларов – уровня, не наблюдавшегося с первых дней декабря предыдущего года.

Это падение быстро сменилось подъемом, в результате которого биткоин достиг отметки $40 000, причем дважды за последние несколько часов.

реклама

Важно напомнить, что после того, как в начале этого месяца был дан зеленый свет Bitcoin ETF – инструменту, призванному облегчить институциональным инвесторам удобное вложение средств в главную криптовалюту, – стоимость биткоина подскочила до 49 000 долларов, после чего резко упала.

Аналитики предполагают, что биткоин может столкнуться с более глубокой коррекцией перед предстоящим халвингом, запланированным на апрель этого года. Исторически сложилось так, что после халвинга биткоин неизменно устанавливал новые ценовые ориентиры и бил все рекорды.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, концепция этой децентрализованной системы была представлена в ноябре 2008 года отдельным человеком или коллективом под псевдонимом Сатоши Накамото. Доступность биткоина по своей сути ограничена, поскольку значительная часть криптовалюты уже была добыта.