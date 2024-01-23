Игра станет началом новой саги для франшизы.

В интервью агентству Reuters генеральный директор Joint Адам Бадовски заявил, что компания рассчитывает приступить к производству The Witcher 4 под кодовым названием Polaris уже в этом году.

Еще в марте 2022 года компания объявила, что грядущая часть The Witcher станет началом "новой саги" для франшизы, которая с момента своего дебюта в 2007 году разошлась тиражом в 75 миллионов копий.

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Примечательно, что компания сообщила о том, что грядущая игра с открытым миром создается на движке Unreal Engine от Epic Games, что является отходом от собственного движка REDengine, на котором были созданы предыдущие игры The Witcher и Cyberpunk 2077.

Завершив этап исследований в мае прошлого года, CD Projekt перешла к стадии предпроизводства игры, которая должна стать первой главой новой трилогии. По состоянию на ноябрь прошлого года проекту была посвящена значительная команда разработчиков, состоящая почти из 330 специалистов, что превосходит численность команды, создавшей Cyberpunk 2077.

Генеральный директор заявил о намерении еще больше расширить команду, чтобы к середине года над проектом работало около 400 человек. Аналитики прогнозируют выход игры в 2026 или 2027 году.

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Тем временем продолжение Cyberpunk 2077 под кодовым названием Project Orion находится на ранней стадии "концептуального дизайна" в североамериканской студии CD Projekt. Бадовски сообщил, что к концу года сиквелом будут заниматься примерно 80 членов команды.