Стоимость устройства составила 2 000 долларов.

В предостерегающем видео, которым поделился ютубер North West Repair (NWR), специализирующийся на ремонте видеокарт, предупреждают о тревожном инциденте с поддельной GeForce RTX 4090, купленной на Amazon. То, что поначалу казалось обычным ремонтом карты стоимостью 2 000 долларов, обернулось разочаровывающим открытием мошенничества. Поддельная карта представляла собой бессистемную смесь компонентов, в которой графический процессор ноутбука GeForce RTX 4090 был неловко прикреплен к печатной плате RTX 4080, создавая то, что можно описать только как плохо собранный чип, страдающий от многочисленных проблем.

Оценка началась с внешнего осмотра видеокарты, на которой было написано "повреждение при транспортировке". Быстрый осмотр ASUS ROG Strix RTX 4090 выявил видимые повреждения, в том числе трещину на печатной плате возле крепления PCIe и оплавленный разъем питания – обычные проблемы для карт RTX 4090.

реклама

Подозрения возникли при попытке снять кулер, чтобы поближе рассмотреть печатную плату. Поддельная наклейка для защиты от вскрытия, закрывающая один из винтов, вызвала недоумение, а дальнейшее изучение показало, что винты были сильно перетянуты, что усилило скептицизм.

После успешного отсоединения трехвентиляторного кулера ROG Strix под ним открылось далеко не самое приятное зрелище. Ютубер обнаружил графический процессор ноутбука GeForce RTX 4090, нелепо прикрепленный к печатной плате RTX 4080. Графический процессор выглядел поврежденным, в некоторых местах отсутствовали охлаждающие прокладки.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Важно отметить, что этот некачественный набор нефункциональных компонентов, выдаваемый за топовую видеокарту в 2024 году, не был представлен на рынке как новая модель. Вместо этого она была частью комплекта, полученного ютубером от Amazon.