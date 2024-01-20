Цены на модели пока не раскрыты.

Грядущая видеокарта Radeon RX 7600 XT от AMD, похоже, заменит стандартную Radeon RX 7600, позиционируясь как одна из ведущих карт на рынке. Компания ASRock представила два варианта, а именно Radeon RX 7600 XT Steel Legend и Radeon RX 7600 XT Challenger, оба построены на архитектуре Navi 33 под кодовым названием Hotpink Bonefish и оснащены 16Gb памяти GDDR6.

Radeon RX 7600 XT Steel Legend получила длину в 304 мм и 2,6-слотовый дизайн с трехвентиляторной системой охлаждения. Одетая в белый кожух с металлической задней панелью в стиле арктического камуфляжа, видеокарта оснащена богатой RGB-подсветкой, интегрированной в экосистему ASRock Polychrome Sync. За охлаждение отвечает массивное медное основание из никеля, эффективно отводящее тепло от матрицы Navi 33.

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Разогнанная до 2 810 МГц для игровой частоты и 2 539 МГц для ускорения, RX 7600 XT Steel Legend демонстрирует лишь незначительное 3%-е улучшение по сравнению с эталонными характеристиками RX 7600 XT, представляя собой скромный заводской разгон.

С другой стороны, Radeon RX 7600 XT Challenger с более компактными размерами (267 мм) имеет элегантный черный корпус с белыми вставками. Подсветка более сдержанная и ограничивается четырьмя синими светодиодными индикаторами.

Radeon RX 7600 XT Challenger функционирует на частоте 2 516 МГц и разгоняется до 2 799 МГц, но немного отстает от своего собрата.

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Стоимость референсной модели RX 7600 XT составит $329. Подробности о ценах на варианты RX 7600 XT Steel Legend и RX 7600 XT Challenger компания ASRock пока не раскрывает.