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Грядущая видеокарта Radeon RX 7600 XT от AMD, похоже, заменит стандартную Radeon RX 7600, позиционируясь как одна из ведущих карт на рынке. Компания ASRock представила два варианта, а именно Radeon RX 7600 XT Steel Legend и Radeon RX 7600 XT Challenger, оба построены на архитектуре Navi 33 под кодовым названием Hotpink Bonefish и оснащены 16Gb памяти GDDR6.
Radeon RX 7600 XT Steel Legend получила длину в 304 мм и 2,6-слотовый дизайн с трехвентиляторной системой охлаждения. Одетая в белый кожух с металлической задней панелью в стиле арктического камуфляжа, видеокарта оснащена богатой RGB-подсветкой, интегрированной в экосистему ASRock Polychrome Sync. За охлаждение отвечает массивное медное основание из никеля, эффективно отводящее тепло от матрицы Navi 33.
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Разогнанная до 2 810 МГц для игровой частоты и 2 539 МГц для ускорения, RX 7600 XT Steel Legend демонстрирует лишь незначительное 3%-е улучшение по сравнению с эталонными характеристиками RX 7600 XT, представляя собой скромный заводской разгон.
С другой стороны, Radeon RX 7600 XT Challenger с более компактными размерами (267 мм) имеет элегантный черный корпус с белыми вставками. Подсветка более сдержанная и ограничивается четырьмя синими светодиодными индикаторами.
Radeon RX 7600 XT Challenger функционирует на частоте 2 516 МГц и разгоняется до 2 799 МГц, но немного отстает от своего собрата.
Стоимость референсной модели RX 7600 XT составит $329. Подробности о ценах на варианты RX 7600 XT Steel Legend и RX 7600 XT Challenger компания ASRock пока не раскрывает.