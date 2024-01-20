Но для начала им нужно пройти обучение.

Компания Figure, стартап в области робототехники, недавно объявила о стратегическом партнерстве с BMW Manufacturing. Это сотрудничество подразумевает внедрение гуманоидных роботов Figure на североамериканском заводе BMW, расположенном в Спартанбурге, штат Южная Каролина. Примечательно, что это первое коммерческое соглашение компании Figure с момента ее основания в 2022 году.

Генеральный директор компании Бретт Адкок сообщил, что на начальном этапе производства будет задействовано скромное количество роботов. Впоследствии, по достижении определенных целей по производительности труда, планируется увеличить их количество. Предполагаемая интеграция роботов охватывает различные аспекты производственного процесса, включая кузовной цех, обработку листового металла и складские операции. Роботы будут проходить тщательное обучение с использованием нейронных сетей. Это предполагает многократное обучение искусственного интеллекта задачам, которые робот должен выполнять. По завершении этапа обучения эти машины будут работать автономно.

реклама

Успех этого экспериментального проекта может проложить путь к широкому внедрению гуманоидов на других предприятиях BMW. Этот шаг является заметным прогрессом в пересечении робототехники и автомобильного производства, демонстрируя развитие отрасли и внедрение передовых технологий для повышения эффективности.