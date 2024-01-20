Деньги от продажи пойдут на исследование диабета.

Компания Ford продолжает свою давнюю приверженность филантропии, предлагая на аукционе уникальную модель 2024 Ford Mustang Dark Horse в духе благотворительных взносов. Этот высокопроизводительный автомобиль будет выставлен на аукционе Barrett-Jackson's Scottsdale 27 января, а все вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Премьерная модель Dark Horse может похвастаться ярким цветом Blue Ember Metallic и оснащена такими примечательными особенностями, как спортивные сиденья Recaro, акцентные полосы, а также комплексные пакеты Handling и Appearance. В заводскую комплектацию входят подвеска MagneRide, задний дифференциал K-brace Torsen и шины Pirelli Trofeo RS, установленные на ступенчатые диски. Под капотом находится 5,0-литровый двигатель V8 с естественным всасыванием, выдающий впечатляющие 500 лошадиных сил. Мощность передается на задние колеса исключительно через шестиступенчатую механическую коробку передач Tremec.

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Стартовая цена автомобиля составляет $60 850, включая стоимость доставки и обработки. Хотя Barrett-Jackson воздерживается от указания конкретной оценки выставленного на аукцион Dark Horse, стоит отметить, что в прошлом году на аналогичном мероприятии первый 2024 Mustang был продан за $490 000. Все деньги от продажи Ford направил в Фонд исследования ювенильного диабета (JDRF), организацию, занимающуюся профилактикой и лечением диабета первого типа.