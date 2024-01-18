Впереди него только трейлер Subway Surfers.

Дебютный трейлер GTA 6 стремительно обогнал такие известные игры, как Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077, и занял второе место в списке самых просматриваемых трейлеров видеоигр за всю историю, обогнав даже Minecraft. С момента выхода 4 декабря 2023 года трейлер GTA 6 набрал впечатляющие 168 миллионов просмотров, а именно 168 609 505. Трейлер Minecraft, датированный 6 декабря 2011 года, напротив, немного отстает – у него 167 800 171 просмотр.

GTA 6, запуск которой намечен на 2025 год, обошла по просмотрам трейлеры таких популярных игр, как Clash of Clans, Team Fortress 2 и предшественницы Grand Theft Auto 5. Однако ей все равно не удалось занять первое место, которое удерживает неожиданный претендент – трейлер мобильной бесконечной игры Subway Surfers 2012 года. Трейлер Subway Surfers, опубликованный в 2012 году и известный своим неумолимым темпом, набрал ошеломляющее количество просмотров – 361 миллион.

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Такое доминирование, возможно, не совсем удивительно, учитывая статус Subway Surfers как одной из самых популярных игр в истории: около 4 миллиарда загрузок.

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Трейлер GTA 6, предлагающий взглянуть на видение Rockstar Майами, города нравов, изобилует сложными деталями. Кроме того, в трейлер ловко вплетены отсылки к эксцентричным событиям из реальной жизни. Несмотря на ажиотаж вокруг даты выхода в 2025 году для PlayStation 5 и Xbox Series X и S, ПК-игроки оказались в стороне, что вызвало разочарование большой части комьюнити.