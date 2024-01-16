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Завершение эмбарго на обзоры NVIDIA RTX 4070 SUPER не за горами, оно намечено на вечер сегодняшнего дня. Эта видеокарта работает на базе графического процессора AD104, демонстрируя 7168 ядер CUDA – практически всю реализацию этого GPU. Благодаря этому обновлению карта может похвастаться заметным увеличением числа ядер почти на 22% по сравнению со стандартной RTX 4070, у которой 5888 ядер. Несмотря на увеличенное количество ядер, стоит отметить, что конфигурация памяти осталась неизменной – 12Gb GDDR6X.
Важно отметить, что RTX 4070 SUPER по умолчанию имеет TDP 220W, а Founders Edition позволяет регулировать мощность до 240W. Как сообщалось ранее, некоторые модели, такие как MSI GAMING X SLIM, как ожидается, будут иметь TDP 245W из коробки, что обеспечит карте возможность более высокого разгона и более высокую производительность.
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В бенчмарках RTX 4070 SUPER демонстрирует снижение скорости на 7% по сравнению с RTX 4070 Ti и улучшение на 18% по сравнению с RTX 4070 в среднем. Модель SUPER опережает RTX 4070 на 15-19% и отстает от версии Ti на 8-5%.
Следует отметить, что NVIDIA планирует отказаться от модели RTX 4070 Ti после запуска RTX 4070 Ti SUPER на следующей неделе. Одновременно RTX 4070 SUPER не будет заменена RTX 4070; вместо этого цену последней официально скорректируют до $549.