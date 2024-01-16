Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
В первых бенчмарках RTX 4070 SUPER оказалась на 18% мощнее RTX 4070
Карта появится на полках 17 января.

реклама

Завершение эмбарго на обзоры NVIDIA RTX 4070 SUPER не за горами, оно намечено на вечер сегодняшнего дня. Эта видеокарта работает на базе графического процессора AD104, демонстрируя 7168 ядер CUDA – практически всю реализацию этого GPU. Благодаря этому обновлению карта может похвастаться заметным увеличением числа ядер почти на 22% по сравнению со стандартной RTX 4070, у которой 5888 ядер. Несмотря на увеличенное количество ядер, стоит отметить, что конфигурация памяти осталась неизменной – 12Gb GDDR6X.

Важно отметить, что RTX 4070 SUPER по умолчанию имеет TDP 220W, а Founders Edition позволяет регулировать мощность до 240W. Как сообщалось ранее, некоторые модели, такие как MSI GAMING X SLIM, как ожидается, будут иметь TDP 245W из коробки, что обеспечит карте возможность более высокого разгона и более высокую производительность.

реклама

В бенчмарках RTX 4070 SUPER демонстрирует снижение скорости на 7% по сравнению с RTX 4070 Ti и улучшение на 18% по сравнению с RTX 4070 в среднем. Модель SUPER опережает RTX 4070 на 15-19% и отстает от версии Ti на 8-5%.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Следует отметить, что NVIDIA планирует отказаться от модели RTX 4070 Ti после запуска RTX 4070 Ti SUPER на следующей неделе. Одновременно RTX 4070 SUPER не будет заменена RTX 4070; вместо этого цену последней официально скорректируют до $549.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4000 #ada lovelace #rtx 4070 #rtx 4070 super
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ получит 2304 ядер CUDA и TDP 70 Вт
Исследование: китайские военные покупают чипы NVIDIA, несмотря на санкции США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
30
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
41
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
17
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
4
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
3
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
8
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
Myśl Polska: ВС России будут "перепахивать" колонны бронетехники ВСУ передовыми бомбами "Дрель"
5
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
2
Очередная Украинская БМП Bradley уничтожена пикирующим российским дроном под Донецком
+
Аналитики фиксируют рост корреляции между золотом и Биткоином и ожидают подорожания ВТС
+
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
2
На торговой площадке eBay, стоимость криптосмартфонов Solana Saga достигала 3500 долларов
+
Новый шаг YouTube против блокировщиков рекламы
7
Опубликованы характеристики AMD Ryzen 8000 и дата выпуска
1
Стоимость Ethereum Classic взлетела на 60%
+

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
157
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
2
США строят гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС РФ и Китая
3
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
26
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
58
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
21
Как Америка вытесняет Китай из интернета
3
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
14
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
8
О современном состоянии подводного флота ВМС Германии
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий
08:27
сейчас 580 уже обошла 1060) когда были новые был паритет в играх. в каких то быстрее в каких то медленнее. но сейчас когда на дрова зеленые давно забили 580 стала быстрее тупо везде. тоже самое с 690...
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Weismar
08:24
Дык насчёт цены ты сам виноват, я например сидел в то время с 1050 Ти и в ус не дул, цены бы не упали, так бы с ней и сидел, ибо есть тысячи игр, которые на ней без проблем работают. Насчёт видеопамят...
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Клоун Злой
08:20
Кликбейтный заголовок, по сути ответа нет. И жалобы автора на то, что сам лоханулся, но плохие - Нвидиа
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Игорь Щербина
08:20
I5 11600KF, MSI RTX3060ti, все игрушки, включая старфилдов, ногвартсов, четвертую диаблу, атомное сердце идут в 2к на HDR на максималках. Видеокарты ATI Radeon, как и процессора AMD не признаю, как иг...
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Мохнатый
08:18
Обрубок какой-то...
NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ получит 2304 ядер CUDA и TDP 70 Вт
Алексей Воробьев
08:16
Какой смысл в этом? Зачем в принципе андервольтить карту? Что бы экономить электричество? Что бы меньше шумела?
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
El Grechko
08:13
Ты перепутал. Игра с отвратительной оптимизацией - это Starfield, об этом и игроки говорят, и специалисты, исследовавшие поведение игры, подтверждают. Видимо "помогавшим оптимизировать" специалистам и...
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Артём Николаев
08:07
Так они и подогнали и всех напрочь разбомбили. Примерно как Израиль Газу.
Иран нанёс ракетный удар по американским военным базам и консульству США в Ираке
Weismar
08:03
Какой такой обман покупателей, сказали же что она будет стоить до 200$, очевидно во первых что это не только за минус 2 Гб памяти, во вторых, 256 ядер это абсолютное ничто, может - 3 фпс
NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ получит 2304 ядер CUDA и TDP 70 Вт
Дмитрий
08:01
да красная цена 3060 уже давно ниже 200 баксов должна быть. не понятно чего нвидия до сих пор бабки стрижет чипов много видимо еще.
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем