Карта появится на полках 17 января.

Завершение эмбарго на обзоры NVIDIA RTX 4070 SUPER не за горами, оно намечено на вечер сегодняшнего дня. Эта видеокарта работает на базе графического процессора AD104, демонстрируя 7168 ядер CUDA – практически всю реализацию этого GPU. Благодаря этому обновлению карта может похвастаться заметным увеличением числа ядер почти на 22% по сравнению со стандартной RTX 4070, у которой 5888 ядер. Несмотря на увеличенное количество ядер, стоит отметить, что конфигурация памяти осталась неизменной – 12Gb GDDR6X.

Важно отметить, что RTX 4070 SUPER по умолчанию имеет TDP 220W, а Founders Edition позволяет регулировать мощность до 240W. Как сообщалось ранее, некоторые модели, такие как MSI GAMING X SLIM, как ожидается, будут иметь TDP 245W из коробки, что обеспечит карте возможность более высокого разгона и более высокую производительность.

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В бенчмарках RTX 4070 SUPER демонстрирует снижение скорости на 7% по сравнению с RTX 4070 Ti и улучшение на 18% по сравнению с RTX 4070 в среднем. Модель SUPER опережает RTX 4070 на 15-19% и отстает от версии Ti на 8-5%.

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Следует отметить, что NVIDIA планирует отказаться от модели RTX 4070 Ti после запуска RTX 4070 Ti SUPER на следующей неделе. Одновременно RTX 4070 SUPER не будет заменена RTX 4070; вместо этого цену последней официально скорректируют до $549.