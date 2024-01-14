Доказать данную теорию будет сложно.

Темная материя – загадочная субстанция, составляющая более 80% массы вселенной. Ее неуловимая природа препятствует прямому наблюдению, поскольку она не взаимодействует с электромагнитным излучением. Тем не менее, ее влияние на видимую материю, такую как галактики и скопления галактик, ощутимо через гравитационное взаимодействие.

В последнее время появилась концепция, предполагающая связь между темной материей и исследованием ранних магнитных полей во Вселенной. Магнитные поля распространяются не только вокруг небесных тел, но и во всех галактиках и пространствах между ними. Несмотря на их повсеместное распространение, происхождение и повсеместное присутствие этих магнитных полей остается неясным.

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Одна из гипотез предполагает образование слабых магнитных полей в младенчестве вселенной. Если это так, то эти поля должны оставить отпечатки в распределении темной материи. Хотя темная материя гравитационно взаимодействует только с обычной материей, а не напрямую с магнитными полями, заряженные частицы, например электроны, взаимодействуя с этими полями, могут оказывать гравитационное влияние на темную материю.

Следовательно, межгалактические магнитные поля, как ожидается, будут накапливать заряженные частицы и ионизированный межгалактический водород вдоль своих линий, что приведет к образованию несколько более плотных регионов по сравнению с окружающим межгалактическим пространством.

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Эта теория остается лишь гипотезой. Существующие телескопы не обладают достаточной чувствительностью для измерения микрогалактик, что препятствует прямой проверке. Тем не менее, данная теория подчеркивает, что темная материя может служить хранилищем информации о прошлом вселенной, даже о тех аспектах, которые давно исчезли из нашего поля зрения.