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Kachka
Проведены сравнения RTX 4090D и RTX 4090: та же стоимость и память, но меньше ядер
Чип будет доступен исключительно в Китае.

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Вышла первая оценка эксклюзивного для Китая графического процессора NVIDIA GeForce RTX 4090D, которая показала, что его производительность равна стандартному RTX 4090.

Expreview провел всесторонний анализ видеокарты GALAX GeForce RTX 4090D Metal Master, которая использует новый кремний AD102-250 GPU. Эта версия была специально разработана для соответствия американским нормам, так как оригинальная RTX 4090 столкнулась с ограничениями из-за того, что ее общая производительность обработки превысила лимит в 4800 очков. Поэтому NVIDIA пришлось пересмотреть спецификации своего флагманского GPU и представить новый чип, предназначенный исключительно для китайского рынка, который теперь обозначается как RTX 4090D.

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Графический процессор GALAX GeForce RTX 4090D Metal Master соответствует эталонным спецификациям и имеет 14 592 ядра, 456 тензорных ядер, 114 RT-ядер, базовую тактовую частоту 2280 МГц, тактовую частоту повышения 2520 МГц и 24Gb памяти GDDR6X с 384-битным шинным интерфейсом на скорости 21 Гбит/с. Эта видеокарта может похвастаться общей графической мощностью 425W и использует привычный 16-контактный разъем 12V-2x6, встречающийся во всей линейке. Несмотря на то, что это кастомизированная модель, оснащенная трехвентиляторной системой охлаждения, компания воздерживается от поставок карт с заводским разгоном, чтобы не нарушить ограничение в 4800 TPP.

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RTX 4090D обладает следующими характеристиками:

  • Сравнимая игровая производительность с RTX 4090
  • На 11% меньше ядер CUDA и тензорных ядер
  • Идентичная конфигурация памяти
  • Немного более низкий уровень TGP
  • Отсутствие модели Founders Edition
  • Исключительно пользовательские модели
  • Отсутствие поддержки разгона
  • Одинаковая с RTX 4090 цена
#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000 #ada lovelace #rtx 4090d
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