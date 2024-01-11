Новая дата миссии, названная NASA, – 2026 год.

Возвращение человечества на лунную поверхность снова откладывается: на этот раз до 2026 года в связи с решением NASA перенести последующие запуски в рамках программы Artemis.

Согласно обновленному графику, миссия Artemis II с экипажем, предназначенная для облета Луны, теперь назначена на сентябрь 2025 года. После этого миссия Artemis III, предусматривающая высадку астронавтов на Луну, переносится на сентябрь 2026 года. Важно отметить, что эти планы могут быть пересмотрены. Примечательно, что предыдущий график NASA предусматривал запуск Artemis II к концу текущего года, а возвращение на Луну планировалось в 2025 году.

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NASA объясняет эти корректировки программы целым рядом технических проблем, которые вызывают опасения за безопасность пилотируемой миссии. Среди проблем – система жизнеобеспечения космического корабля Orion, его тепловой экран, электроника и другие вопросы.

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В дополнение к этим изменениям NASA объявило, что миссия Artemis IV, которая станет первой миссией на перспективную лунную станцию Gateway, теперь запланирована на 2028 год. Организация подчеркивает свою приверженность решению технических проблем и обеспечению безопасности и успеха этих амбициозных начинаний по освоению Луны.