Данными картами MSi всего лишь прощупывает рынок.

На выставке CES команда издания WccfTech получила возможность близко познакомиться с новейшей линейкой графических процессоров EXPERT от MSI, в которую войдет серия RTX SUPER от NVIDIA. Компания MSI усердно работает над созданием инновационных решений охлаждения, предназначенных для лучших графических процессоров NVIDIA. В то время как на выставке Computex 2023 был представлен колоссальный четырехслотовый механизм охлаждения, который до сих пор держится в секрете, для предстоящих топовых карт на CES были продемонстрированы передовые разработки EXPERT, характеризующиеся элегантным, минималистичным и эстетически приятным решением охлаждения.

В основе дизайна системы охлаждения MSI EXPERT лежит литая алюминиевая конструкция кожуха и задней пластины, а пластик не используется для придания эстетичности. Золотистая цветовая палитра, напоминающая о серии MSI EVOKE, выпущенной пару лет назад для графических процессоров Radeon RX 5000, привносит нотку изысканности.

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Под капотом карта использует технологию паровой камеры, эффективно направляя тепло к радиатору через массивные тепловые трубки, находящиеся в непосредственном контакте с GPU. Точно обработанные тепловые трубки рассеивают тепло по всей длине радиатора. Чтобы противостоять накоплению тепла, MSI использует вентиляторы охлаждения Zero Frozr. Как и в случае с графическими процессорами Founders Edition от NVIDIA, один вентилятор расположен спереди, а другой – сзади.

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На передней части радиатора расположен массив алюминиевых ребер, которые захватывают воздух от соседнего вентилятора. Это обеспечивает эффективное охлаждение радиатора, а отвод тепла облегчается благодаря крупным вытяжным отверстиям на передней панели. Питание видеокарты осуществляется через единственный разъем питания 12V-2x6.