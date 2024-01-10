До конца января их количество на рынке останется прежним.

NVIDIA активно решает проблему, связанную с RTX 4080 – а именно очевидное отсутствие интереса со стороны геймеров. Решение этой проблемы очень простое: RTX 4080 подходит к концу своего жизненного цикла, освобождая место для преемника, RTX 4080 SUPER. Эта новая версия обещает повышенную скорость и одновременно более бюджетный ценник. Параллельно с этим заканчивается жизненный цикл RTX 4070 Ti, хотя и без каких-либо изменений в цене. Несмотря на это, геймеры могут ожидать улучшения в ядрах и памяти.

Официально NVIDIA объявила об окончании срока службы RTX 4080 и RTX 4070 Ti, причем последняя заслужила звание одной из самых коротких серий в истории GeForce. Некоторые утверждают, что NVIDIA фактически прекратила выпуск RTX 4080 12Gb дважды, так как RTX 4070 Ti, по сути, заменяет начальный GPU, получив новое названием со сниженной стоимостью.

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Эта информация была официально доведена до сведения прессы и подтверждена Андреасом Шиллингом из HardwareLuxx.

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Цены на RTX 4080 остаются неизменными уже несколько недель, и ожидается, что эта тенденция сохранится до конца января. Аналитики предполагают, что в этот момент ритейлеры предпримут согласованные усилия, чтобы избавиться от оставшихся запасов карт RTX 4080. Аналогичная тенденция предвидится и для RTX 4070 Ti, возможно, даже более выраженная из-за жесткой конкуренции со стороны серии Radeon RX 7900.