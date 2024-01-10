Возмещать 1 660 долларов, конечно, никто не стал.

В Китае потребители становятся жертвами новой волны мошенничества с графическими процессорами, в ходе которого продаются видеокарты, лишенные реального графического процессора, в том числе модель RTX 4090, о которой часто упоминается в новостях.

Согласно информации, о которой сообщило китайское СМИ HKPEC, один человек в Гонконге, активно искавший RTX 4090 от NVIDIA, столкнулся с довольно "удивительной" аферой. В этом неприятном случае покупатель не только потерял около 13 000 гонконгских долларов или 1 660 долларов США, но и получил видеокарту, в которой полностью отсутствовал настоящий графический процессор (GPU) и видеопамять. Вместо этого карта была оснащена компонентами сторонних производителей. Хотя этот случай является первым сообщением о подобном мошенничестве, существует опасение, что вскоре эта схема может получить широкое распространение на китайском рынке.

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Вникая в суть дела, пострадавший потребитель, известный как г-н Хонг, обратился в HKEPC, чтобы поделиться своим опытом. Несмотря на все свои усилия, он столкнулся с ограниченным сотрудничеством со стороны местных властей при поиске решения. Г-н Хонг искал подержанную RTX 4090 и нашел заманчивое предложение о продаже варианта от MSI на рынке "Carousell" в Гонконге. После покупки, установив GPU в компьютер, г-н Хонг увидел светящиеся ARGB-индикаторы, но сам GPU не работал.

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При ближайшем рассмотрении г-н Хонг выяснил, что графический процессор совершенно не реагирует на запросы. Разобрав карту, он обнаружил отсутствие важных компонентов и поддельную печатную плату.