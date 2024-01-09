После чего поместил её в 4-литровый корпус.

После уменьшения размера RTX 4080 в прошлом году пользователь с ником TechTaxi, участник Reddit и любитель DIY-техники, успешно приобрел RTX 4070 Ti. Он превратил ее в двухслотовую видеокарту, пригодную для установки в четырехлитровый корпус малого форм-фактора. Поделившись своим творением в сообществе r/SFF, TechTaxi оценил интерес пользователей к модифицированной видеокарте с одним вентилятором охлаждения, предназначенной для установки в такие корпуса, как Velkase Velka 3 и Caselabs K39.

Предоставив технические подробности, TechTaxi сообщил, что прототип имеет размеры около 173 мм в длину и 145 мм в толщину, что обеспечивает совместимость с указанными корпусами. Теоретически адаптированный кулер подходит для установки в RTX 4070/4070 Ti, RTX 4070 Super и RTX 4070 Ti Super. Хотя уменьшение размеров для сборки в малом форм-факторе представляет собой одну из проблем, обеспечение эффективности модифицированного кулера GPU остается главным приоритетом.

реклама

На данный момент тепловые испытания данного проекта еще не проводились. Дальнейшая траектория этого начинания зависит от отзывов сообщества и успеха начальных этапов. В зависимости от этих факторов возможно дальнейшее развитие проекта по аналогии с предыдущими модификациями модера.