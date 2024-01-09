Сообщается также, что в историях с наркотиками замешан его брат.

В субботу газета The Wall Street Journal опубликовала сообщение, в котором утверждается, что Илон Маск незаконно употребляет наркотики, что вызвало беспокойство среди руководителей и инвесторов компаний Tesla и SpaceX.

Илон Маск и его сторонники выдвигали различные аргументы в пользу его нестандартных взглядов, идиосинкразии в речи и провокационного поведения. Среди них синдрома Аспергера и недостатка сна.

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Вопреки этим оправданиям, The Wall Street Journal отмечает постоянное беспокойство, которое в течение последних нескольких лет испытывали некоторые руководители, члены советов директоров компаний Маска и приближенные к миллиардеру лица. Опасения связаны с предполагаемым влиянием наркотиков на поведение миллиардера. Сообщается, что руководители и члены совета директоров обеспокоены тем, что возможное употребление Маском таких веществ, как ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин может иметь негативные последствия для его компаний.

В отчете говорится, что члены совета директоров Tesla неофициально обсуждали предполагаемое употребление Маском наркотиков в течение длительного периода времени. Более того, были случаи, когда озабоченность его поведением высказывал брат Маска, Кимболл Маск. Предполагается, что Маск мог вместе с братом употреблять наркотики в рекреационных целях, в том числе кетамин. Кроме того, утверждается, что Маск употреблял неуказанные запрещенные вещества в компании Стива Юрветсона, члена совета директоров SpaceX.

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The Wall Street Journal также сообщил, что Линда Джонсон Райс, бывший генеральный директор Tesla, покинула компанию в 2019 году, сославшись на употребление наркотиков и нестабильное поведение в качестве сопутствующих факторов.