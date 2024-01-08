За последние 10 лет игры на ПК заработали существенно больше консольных проектов.

Издание Visual Capitalist недавно опубликовало визуальное представление и сопроводительную статью, которые иллюстрируют распределение доходов от видеоигр, пропорционально необычайному триумфу мобильных игр, который достиг $101 млрд в 2022 году. В отличие от этого, доходы от игр для ПК и консолей составили $45 млрд и $30 млрд соответственно. Изучение данных, представленных на диаграммах источника, показывает, что доходы от ПК превышают доходы от консолей с 2013 года.

Согласно тем же данным, мобильные игры лидируют по доходам с 2009 года, достигнув $18 млрд по сравнению с $17 млрд для ПК и 25 млрд долларов для консолей за этот период.

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Важно отметить, что это исследование относится к доходам, а не к продажам. Вероятно, в расчеты включены такие MMO, как World of Warcraft (2004), и игры с живой экономикой или без нее, например Team Fortress 2. Обе эти игры работают и сегодня, причем TF2 сохраняет место в ТОП-24 самых популярных игр в Steam в 2023 году, и обе периодически получают обновления от разработчиков.

Однако продажи игр на ПК также заслуживают внимания. Только в Steam в 2023 году появилось более 14,5 тыс. игр, а чистая выручка сервиса в 2020 году оценивается в $9 млрд. Консоли также пережили значительный всплеск в 2023 году, чему способствовал выход нескольких ААА и АА-игр, отложенных из-за пандемии, включая Final Fantasy XVI (2023) и Spider-Man 2 (2023) на PlayStation 5.

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Несмотря на продолжающиеся споры вокруг издателей и разработчиков, статистика свидетельствует об относительном "здоровье" индустрии, по крайней мере с точки зрения доходов.