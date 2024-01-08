Там обнаружили железо и магний.

Последние научные исследования предоставили дополнительные доказательства потенциального существования жизни под поверхностью Марса. Исследователи обнаружили в этом регионе скальные образования, богатые железом и магнием – важнейшими элементами для создания благоприятной среды обитания.

Чтобы более точно изучить эти геологические образования, ученые воспользовались компьютерной программой Geochemist's Workbench. Они воспроизвели химические взаимодействия между марсианскими метеоритами, составом озера Езеро и различными типами марсианских вод, включая соленые и щелочные. В моделирование были включены данные о составе таких метеоритов, как ALH 77005, Nakhla и Chassigny, а также образцы горных пород, изученные марсоходом Perseverance – Máaz и Séítah.

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Результаты моделирования показывают, что первичные минералы, возникающие в результате этих реакций, включают слюдяные минералы, такие как серпентин. Наблюдения с орбитального аппарата CRISM подтверждают наличие этих минералов на поверхности Марса. Это открытие предполагает недавнюю деятельность, связанную с водой, и наличие стабильного источника энергии, способствующего поддержанию микробиологической жизни.

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Кроме того, исследователи составили список минералов, пригодных для выявления и изучения прошлой деятельности, особенно связанной с водой, и служащих индикаторами микробиологической активности. Эти бесценные данные помогут определить оптимальные места для будущих астробиологических исследований на Марсе.