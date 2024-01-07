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Kachka
Модеры разрабатывают порт Marvel's Spider-Man 2 для ПК, который уже имеет стабильные 60 FPS
Тем не менее, он содержит некоторые ошибки.

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В настоящее время идет работа над неофициальной адаптацией Marvel's Spider-Man 2 для PC, демонстрирующей многообещающие характеристики даже на ранних стадиях.

Пользователь с ником PC_Focus на X/Twitter недавно сообщил, что модеры занимаются реверс-инжинирингом просочившейся на прошлой неделе сборки игры для ПК. Цель этих усилий – создать неавторизованную версию игры для ПК, которая уже сейчас работает без сбоев при 60 FPS, хотя ей и не хватает текстур и элементов интерфейса. Несмотря на имеющиеся баги, прогресс, достигнутый разработчиками в создании этого неофициального порта, заслуживает похвалы.

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Несмотря на то, что точные сроки релиза пока не определены, Marvel's Spider-Man 2 должна выйти на PC в обозримом будущем. Просочившаяся за последний месяц информация говорит о том, что разработка порта завершится в этом финансовом году, что указывает на релиз после апреля. Кроме того, ожидается, что этот порт станет самым дорогостоящим для Insomniac на сегодняшний день. Будет интригующе наблюдать за тем, как он улучшит и без того впечатляющую версию для PlayStation 5.

#игры #marvels spider-man #marvels spider-man 2
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