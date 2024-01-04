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Kachka
Северокорейские хакеры предположительно украли миллионы долларов в криптовалюте за пару часов
У Orbit Chain были похищены миллионы монет.

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Криптовалютные мосты по-прежнему остаются в центре внимания киберзлоумышленников: недавно произошел инцидент, в результате которого еще одна платформа лишилась значительных средств.

В ночь на 31 декабря 2023 года неизвестный хакер использовал уязвимость в платформе Orbit Chain, что привело к несанкционированному переводу 86 миллионов долларов.

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Хищение средств произошло практически мгновенно, при этом хакеры скрылись с различными криптовалютами, включая Ether, Dai, Tether и USD Coin. Хотя расследование продолжается и многие детали остаются нераскрытыми, некоторые СМИ предполагают, что вероятным преступником является известная группировка Lazarus.

Lazarus, печально известный северокорейский государственный агент, имеет большой опыт нападений на криптовалютные предприятия и мосты. Издание BleepingComputer отмечает, что ранее Lazarus проникли в Belt Finance и KlaySwap – неотъемлемые части проекта Ozys, в который также входит Orbit Chain.

Точный метод, использованный хакерами для взлома биржи, остается неясным, но признаки указывают на потенциальные ошибки в инфраструктуре проекта. Компания Orbit Chain подтвердила свое сотрудничество с местными правоохранительными органами, в частности с Национальным полицейским агентством Кореи, а также с Корейским агентством интернета и безопасности.

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Совместные усилия трех организаций направлены на то, чтобы отследить местонахождение похищенных монет и принять меры по их замораживанию.

#криптовалюты #хакеры #северная корея #lazarus
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