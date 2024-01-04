В первую очередь это касается видеокарт.

Введение тарифов на потребительские видеокарты правительством США было отложено, так как власти стремятся получить больше информации от представителей отрасли.

Эти тарифы были предметом споров еще при Трампе, когда правительство стремилось уменьшить влияние китайского оборудования на рынке. Предложение включало 25%-й тариф на все аппаратное обеспечение, напрямую импортируемое из Китая, включая видеокарты, материнские платы и другие аналогичные устройства. Это привело бы к непредвиденному росту цен на комплектующие в США. Однако администрация Байдена вмешалась и временно отменила данные меры.

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Изначально введение тарифов должно было начаться 1 января 2024 года, но теперь оно перенесено на 31 мая 2024 года. Причиной такой задержки правительство называет отсутствие сотрудничества со стороны промышленности. В то время как потребители приветствуют эту новость, поскольку 25%-й тариф значительно повысит цены на продукцию, торговые группы в США выражают недовольство, заявляя, что это нарушает их бизнес-планирование.

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Высокотехнологичные видеокарты, такие как GeForce RTX 4090, розничная цена которых в настоящее время составляет около 2 000 долларов, при повышении тарифа на 25% могут подорожать вплоть до 2 500 долларов. Даже продукты начального уровня, такие как RTX 4060 за 299 долларов или RX 7600 за 269 долларов подорожают до 373 и 336 долларов соответственно. Рост цен может негативно сказаться на игровом рынке и графической индустрии, которая только недавно начала восстанавливаться после майнинга.