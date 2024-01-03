Данная технология позволит смартфонам поддерживать связь в любой точке планеты.

Компания SpaceX сегодня официально объявила о своем намерении запустить первый комплект из шести спутников Starlink, предназначенных для установления прямой связи со смартфонами. Этот шаг должен значительно расширить возможности глобальной связи и устранить пробелы с соединением, обычно называемые "мертвыми зонами".

Илон Маск, идейный вдохновитель компании SpaceX, написал в Twitter следующее:

реклама "Это позволит смартфонам устанавливать связь в любой точке Земли. Однако скорость каждого луча ограничена примерно 7 Мбит, что делает его оптимальным решением для районов с недостаточным покрытием сотовой связи, не представляющим конкурентной угрозы для существующих наземных сотовых сетей".

Изначально запуск планировался на середину декабря 2023 года, но миссия столкнулась с непредвиденными проблемами, что вынудило SpaceX отложить запуск.

Согласно существующей информации, размещенной на официальном сайте SpaceX, сервис прямой связи совместим с существующими смартфонами, обеспечивая бесперебойный "текстовый, голосовой и информационный доступ" без необходимости внесения изменений в оборудование, обновления прошивки или установки специализированных приложений. Это контрастирует с нынешними технологиями Huawei и других компаний, которые обычно требуют от пользователей приобретения смартфонов с поддержкой спутниковой связи для установления прямого спутникового соединения.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аналитики прогнозируют, что данная технология обеспечит возможность обмена текстовыми сообщениями к 2024 году, а возможность поддержки голосовых звонков и просмотра веб-страниц появится в 2025 году. Внедрение этого инновационного подхода не только упрощает подключение, но и избавляет пользователей от необходимости инвестировать в новые смартфоны, совместимые со спутниками, что выгодно отличает его от существующих на рынке решений.