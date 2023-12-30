Первая модель серии выйдет 17 января

Компания Gigabyte неофициально представила линейку продуктов для предстоящей серии NVIDIA GeForce RTX 4000 SUPER, включающую различные модели, которые будут показаны в ближайшее время.

По мере приближения релиза серии RTX 4000 SUPER наблюдается всплеск утечек, появляющихся в розничной торговле и заявлениях партнеров по производству дополнительных плат. Компания Gigabyte недавно дополнила эту тенденцию, сообщив о своих намерениях представить в общей сложности четырнадцать различных моделей данных графических процессоров. Среди них RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER, согласно информации, найденной на официальной странице Gigabyte в России, как сообщает инсайдер Momomo_US. Примечательно, что эти варианты также были раскрыты в недавней утечке от Евразийской экономической комиссии.

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Линейка продуктов Gigabyte для каждого GPU состоит из нескольких вариантов. Самые высокоуровневые модели относятся к серии AORUS Master, за ними следуют Gaming, Windforce, Eagle и AERO.

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Согласно текущей информации, семейство графических процессоров RTX 4000 SUPER будет представлено на выставке CES 2024 во время отдельного выступления. Планируемые даты запуска: 17 января для RTX 4070 Ti SUPER, 24 января для RTX 4070 Ti SUPER и 31 января для RTX 4080 SUPER.