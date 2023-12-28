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Kachka
Представлена док-станция, превращающая ноутбук в высокопроизводительный геймерский сетап
Стоит такое устройство 230 долларов.

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Если перед вами стоит задача выполнять ресурсоемкие вычислительные задачи на ноутбуке или настольном компьютере, оснащенном рудиментарными графическими возможностями или вообще без них, вы наверняка столкнетесь с трудностями. В частности, базовое редактирование видео в таких условиях может превратиться в тяжелейшее испытание.

В ответ на эту дилемму недавно появилось устройство под названием Peladn Link S-1 e-GPU Dock – простое решение, позволяющее подключить внешнюю видеокарту к компьютеру. Примечательно, что док-станция совместима с широким спектром продуктов NVIDIA и AMD.

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Для карт AMD Peladn советует выбрать AMD RX570 или модель более высокого уровня, а для карт NVIDIA – GTX 1060 или более совершенный вариант.

Для начала работы необходимо подключить подходящий блок питания, чтобы обеспечить необходимое питание как док-станции, так и видеокарты.

Затем необходимо подключить видеокарту и установить соединения между док-станцией, компьютером и сетью. Устройство оснащено портом Thunderbolt 3, обеспечивающими быструю передачу данных со скоростью до 40 Гбит/с.

Несмотря на компактный дизайн, позволяющий сэкономить место на столе, следует признать, что добавление блока питания неизбежно увеличит стоимость общей конфигурации.

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Док-станция также имеет встроенную открытую систему охлаждения, эффективно отводящую тепло для поддержания оптимальной производительности даже при длительном и интенсивном использовании.

#игры #ноутбуки #гейминг
6
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